Региональный оператор МУП «САХ» переходит на усиленный режим работы в Новосибирске

По сведениям специалистов отрасли обращения с ТКО, в мае традиционно отмечается самый высокий уровень отходообразования.

Ольга Любенко, начальник отдела организации и контроля вывоза ТКО, рассказала, что для мая характерна повышенная нагрузка в течение всего месяца, так как массово проводятся городские субботники, волонтеры приступают к очистке рекреационных зон, начинают функционировать дачные общества.

— В прошлом году увеличение отходов в мае составило 13 % по отношению к апрелю. То есть дополнительно была собрана и перевезена 121 тысяча кубических метров отходов, — отметила Ольга Любенко.

Как правило, точками напряжения в этом месяце становятся контейнерные площадки домов, которые расположены в непосредственной близости от выезда из дачных обществ и частного сектора – Первомайского, Дзержинского и Калининского районов. Уже с первых чисел мая здесь можно обнаружить стихийные скопления отходов, которые возникают при ежедневном вывозе. Причина – отсутствие договоров на услугу по обращению с ТКО у некоторых дачных обществ. Дачники по возвращении в город сбрасывают мусор на первую контейнерную площадку, попавшуюся на их пути.

В настоящее время специалисты уже составили график дежурств на майские праздники, осуществляется планово-предупредительный ремонт спецтехники, а также перераспределяется нагрузка по маршрутам.

Кроме того, идет подготовка и на полигонах – усиливаются смены, выводится резервная техника, разбиваются дополнительные карты (участки полигонов, на которых производится захоронение отходов).

В майские праздники операторы диспетчерской службы доступны с 8.00 до 20.00. В случае досрочного переполнения емкостей для накопления ТКО заявку на вывоз отходов можно оставить по номеру телефона диспетчерской службы МУП «САХ» – (383) 363-04-22.

По любым вопросам, связанным с транспортированием ТКО, можно также обратиться в группу МУП «САХ» ВКонтакте. В сообщениях нужно указать населенный пункт и адрес контейнерной площадки. Чтобы вопрос не затерялся в комментариях, его необходимо направлять в личных сообщениях.