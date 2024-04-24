Ранее судимый мужчина попытался уничтожить уголовное дело в Новосибирске

В суд отправлено дело 33-летнего мужчины, который пытался уничтожить заявление и протоколы по некоторым уголовным делам.
– В прокуратуре Железнодорожного района г. Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Обвиняемый, находясь в кабинете следователя, уничтожил заявления и протоколы некоторых следственных действий по уголовному делу.
Присутствовал он в кабинете из-за проведения следственных действий по делу о грабеже.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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