Барнаулец раньше полиции нашел вора, укравшего у него золото на миллион

В 2021 году 35-летнему жителю Барнаула Александру, который больше 10 лет занимается отделкой домов и квартир, потребовался новый человек в бригаду, так он через интернет познакомился с Павлом*.

— Мне он показался ответственным, порядочным. Объект мы сдали, Паша уехал. В этом году он снова попросился ко мне в бригаду, взял, — поделился в беседе с КП-Новосибирск Александр.

Однажды Александр забрал с объекта Пашу и еще одного рабочего к себе домой. При этом на всякий случай золото и деньги убрал в сумку и поставил ее на подоконник.

— Утром проснулись, а ни сумки, ни Паши не было, — рассказывает барнаулец. — Там был золотой браслет, цепочка, крест и две печатки. Общая стоимость – 951 тысяча рублей.

Александр написал заявление в полицию несколько месяцев назад, но дело не сдвинулось с мёртвой точки, поэтому он начал искать Пашу самостоятельно. Выяснил, что сначала его видели в Мариинске, потом в Новосибирске, а также Татарске.

Александр разместил посты в соцсетях и начал получать сообщения от людей, которые тоже пострадали от рук Павла.

— Пару дней назад он мне сам написал: «Сань, привет. Давай решим все тихо и спокойно?», но уже поздно. Заявление из полиции я точно забирать не буду, а они, надеюсь, наконец-то начнут работать и поймают вора. Тем более, что геолокация его теперь известна, — заключил Александр.

*имя изменено