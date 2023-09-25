Феминистку из Новосибирска нашли убитой в Турции

В турецком Эрзуруме найдена мертвой 32-летняя фем-активистка из Новосибирска Анастасия Емельянова. Об этом сообщает Телеграм-канал «Sota» со ссылкой на ее подругу Анастасию Полозкову.

Полозкова утверждает, что Емельянову убили. Турецкая полиция задержала жениха погибшей сирийца Низара. Со слов Полозковой, Емельянова не выходила на связь с 20 сентября. Ее поиски продолжались 23 и 24 сентября.

— 23 сентября, турецкая полиция не хотела принимать заявление, — отметила Полозкова.

Найти адвоката помогли турецкие феминистки.

Ранее сибирячка писала в социальных сетях о своей личной жизни.

— И как меня угораздило найти самого заботливого Зайчика в Тиндере? Отдал мне свою вчерашнюю зарплату, еще два раза переспросил: я точно дал тебе денег? Пошла одна домой, а он на работу, написала, что пришла, а он все это время беспокоился, что без Интернета не дойду, — хвалилась девушка подругам.

Известно, что выпускница НГУ умерла от большой кровопотери после ножевого ранения.

— Теперь дело за консулом, ритуальной службой и прочими, — кратко сказала подруга умершей.

Сейчас решается вопрос о транспортировке тела в Новосибирск. Заниматься похоронами будет мама погибшей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд продлил срок содержания под стражей фигурантам дела об убийстве школьницы.