Госказна станет богаче на полмиллиона рублей за счет взятки новосибирского дорожного эксперта

Транспортная прокуратура через суд добилась взыскания в доход государства суммы взятки в 489 тысяч рублей, которую получил один из экспертов ТУАД, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгению Чиханчину.

По ее словам, в Карасукском районе один из экспертов Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) получил взятку от строительной фирмы и внес исправления официальный документ, таким образом «улучшив» качество асфальтобетона, но только на бумаге.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что начальник Центра организации дорожного движения задержан за взятку.

Фото с страницы прокуратуры Новосибирской области в «ВКонтакте»