Барышевский экс-глава предстанет перед судом

Завершено расследование и переданы в суд материалы дела в отношении экс-главы Барышевского сельсовета Новосибирского района Олега Посметного, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, за время пребывания в должности он незаконно передал в собственность гражданам ряд земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета, таким образом причинив муниципальному образованию в сумме свыше 11 млн рублей.

— Он не обеспечил размещение извещения о продаже земельных участков, а заключил с восьмью гражданами договоры купли-продажи, согласно условиям которых земельные участки переходят в собственность граждан по кадастровой стоимости, — сообщают в следственных органах. — Остальным гражданам глава муниципалитета передал участки на бесплатной основе, ввиду наличия у последних на то оснований, однако данные граждане не были нуждающимися, из-за чего не могли получить земельные участки в собственность на бесплатной основе.

— Передавались, как правило, без торгов или заключались договоры купли-продажи по символической цене, — рассказывает близкий к муниципальной власти источник. — Те 13 участков, о которых сообщают следственные органы, — это капля в море, таких участков реализовано около двухсот.

По информации редакции, земли незаконно передавались аффилированным с администрациям лицам, несмотря на значительное количество заявлений граждан–льготников (многодетных семей), имеющих право на бесплатное внеочередное предоставление земельных участков.

Собеседник издания связывает дело бывшего главы с недавно прошедшей в администрации сельсовета выемкой документов при его преемнике в должности.

— У него обнаружили и изъяли целые стопки документов на участки, происхождение документов он не смог объяснить, — говорит источник. — Сейчас, насколько мне известно, продолжается расследование по другим участкам.

Напомним, что информация об обыске с выемкой документов и в присутствии понятых в Барышевском сельсовете появилась в конце июня 2020 года.

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