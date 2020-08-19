Новосибирские школы получать 162 млн рублей на антисептики

На создания безопасных условий организации работы образовательных организаций в 2020/2021 учебном году в связи с сохранением рисков распространения короновирусной инфекции (COVID-19) из резервного фонда правительства Новосибирской области будет направлено 161,7 млн рублей. Соответствующий проект распоряжения одобрен на заседании правительства региона 19 августа.

— На основании проведенной оценки обеспеченности образовательных организаций на реализацию первоочередных мероприятий необходимо дополнительное финансирование из областного бюджета в размере 161,7 млн рублей. Расчет потребности определен исходя из минимального необходимого объема дезинфицирующих и антисептических средств, оборудования до конца текущего года в соответствии с новыми требованиями СанПиН, — сообщил на заседании министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Он подчеркнул, что средства в бюджете на эти расходы ранее не были заложены.

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