Что должны сделать фитнес-центры, чтобы открыться?

— Сегодня утром, по поручению губернатора, у нас — Ассоциации операторов физической культуры и спорта региона — прошла встреча с представителями правительства Новосибирской области. На ней также присутствовали представители Роспотребнадзора. Мы обсуждали готовность операторов рынка взять на себя ответственность, в том числе дополнительную, по выполнению защитного протокола соблюдения безопасности в фитнес-клубах, который был разработан на федеральном уровне в начале июня, — сообщила Infopro54 вице-президент ассоциации, генеральный директор «ФОК Октябрьский», управляющая фитнес-клубом X-Fit Плаза Ольга Колмакова.

— Будем прорабатывать защитный протокол, адаптированный к условиям Новосибирской области. Все требования необходимо обсудить, согласовать и утвердить на этой неделе. Плюс мы должны их оперативно внедрить, чтобы быть готовыми открыться в полном формате с 24 августа — говорит Колмакова. — Кроме того, мы договорились сотрудничать в рамках мониторинга за соблюдением прописанных в защитном протоколе требований.

По ее словам, речь идет о проведении очистки систем вентиляции, установке санитайзеров, соблюдении социальной дистанции, требований по квадратуре: 4 кв. м на занимающегося в зале, 10 кв. м водного зеркала при свободном плавании, 5 кв. м — при аквааэробике.

К самым серьезным — в плане финансовых затрат — требованиям, озвученным Роспотребнадзором, собеседник Infopro54 относит очистку систем вентиляции. Все остальное клубы уже проработали и внедрили.

— У нас, например, рассчитана норма проходимости каждого зала, создан чат-бот для автоматической записи клиентов на определенное время, установлена система контроля, чтобы видеть, сколько человек находятся в зале, — рассказывает она. — Всем нашим клиентам мы планируем сделать рассылку в мобильном приложении с подробными условиями работы клуба, проведения занятий, записи, а также со ссылками на нормативные акты, которые регламентируют этот порядок.

Ольга Колмакова подчеркивает, что фитнес-центры готовятся к полноценному открытию всех зон и форматов. Для этого они изучили опыт выхода из карантина коллег из других регионов.

— Они открылись летом, а это низкий сезон. Мы открываемся в высокий сезон, — поясняет эксперт. — Что касается онлайн-формата, на который многие фитнес-клубы делали ставку во время карантина, то, по нашим оценкам, он останется. Это очень хороший канал для поддержки взаимодействия с клиентом во время его отпуска, командировок. Самоизоляция показала, что онлайн-тренировки привлекают не только новосибирцев, но и жителей других городов, так что наш клуб будет продолжать развитие этого направления. По моей информации, другие крупные участники рынка придерживаются аналогичной точки зрения.

По оценкам Колмаковой, после карантина в фитнес-клубы вернутся около 70% клиентов. Это гораздо более оптимистичный прогноз, чем показали фитнес-центры в Москве, где заполняемость после самоизоляции была невысокой.

По просьбе Infopro54, Ольга Колмакова прокомментировала вопрос с клубными картами. Судя по соцсетям, эта тема волнует многих клиентов фитнес-клубов.

— В период закрытия клубов мы в X-Fit заморозили карты всем клиентам, вне зависимости от того, входила ли эта услуга в контракт. После старта работ мы будем компенсировать пропущенное время подарочными днями, — пояснила управляющая фитнес-клубом X-Fit Плаза.

Напомним, сегодня пресс-служба правительства региона распространила слова губернатора Андрея Травникова, который не исключил, что фитнес-центры области будут открыты с 24 августа.

Фото предоставлено Ольгой Колмаковой