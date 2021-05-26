Бассейн раздора в Краснообске

По итогам обсуждения на сессии Совета депутатов Новосибирского района ситуации с заброшенным бассейном в Краснообске перспективы возможного создания нового спортивного объекта в поселке отодвинулись на неопределенный срок. Ранее объект рассматривался как концессионный. Предполагалось, что компания-концессионер ИП В.А. Голубев, восстановив объект за собственные средства, на протяжении 20 лет будет его эксплуатировать именно как бассейн. Заключенная концессия отменена, а по распоряжению главы района создана комиссия по работе с концессиями.

— Пошли на расторжение, — рассказывает в комментарии Infopro54 один из депутатов на условиях анонимности. — Насколько я знаю, концессия по этому бассейну расторгается и Голубев не будет иметь договор концессии с Новосибирским районом. В моем понимании, социальный объект в Краснообске должен сохраниться — будь то бассейн или спорткомплекс. Концессия была пусть слабой, но гарантией, что объект не станет торговым центром. Сегодня концессию расторгли, завтра каким-то образом это полуразрушенное здание продадут с торгов. Да, район получит какие-то деньги. Но покупатель, приобретя это здание, сохранит его социальное назначение или нет?

Ранее некоторые новосибирские СМИ сообщали, что концессия послужила поводом для выражения недоверия со стороны депутатов главе Новосибирского района Андрею Михайлову.

— Бердские схемы не прошли: депутаты выносят недоверие политике главы Новосибирского района, — гласит заголовок издания «Мультифора-ТВ», на которое впоследствии сослались и другие СМИ.

Но кроме как в заголовке, слово «недоверие» в тексте публикации больше не встречается. О недоверии сообщает и газета «Краснообск» со ссылкой на депутатов Марину Жерздеву и Константина Катунина.

— Началось все с письменного предложения депутата Марины Жерздевой («Единая Россия») вынести на сессию вопрос по концессиям, которые заключает администрация Новосибирского района, — сообщает издание «Краснообск». — Актуальность предложения вызвана скандалом с концессионным соглашением, заключенным в отношении недостроенного бассейна возле лицея №13. Представление депутата Жерздевой касалось необходимости обязательного утверждения всех концессионных соглашений, подписываемых администрацией Новосибирского района.

По информации редакции, некоторые представители политических кругов района упомянутых Жерздеву и Катунина связывают с предшественником Андрея Михайлова в должности районного главы Василием Борматовым. Напомним, что Борматов ушел в отставку весной 2018 года. После него этот пост занял Александр Соболевский, который тоже ушел в конце ноября 2019. В начале декабря на должность заступил Андрей Михайлов, бывший до этого заместителем министра по энергетике и ЖКХ в региональном правительстве.

По мнению еще одного источника редакции в районных политических кругах, информация о недоверии к главе, мягко говоря, не совсем корректна.

— Это вранье, — говорит о недоверии собеседник редакции. — Сессия была бурная. Но это был хорошо отрежиссированный спектакль. «Недоверие» о котором пишут — это только слова Жерздевой, только она об этом говорила, больше никто ни из депутатов, ни из общественников. Когда Катунин предложил рассмотреть этот вопрос на сессии, его спросили, что мешает его рассмотреть сначала на профильной комиссии? Внятного ответа не последовало. То есть попросили озвучить вопрос, а сути не пояснили. Та же Жерздева высказала, что посчитала нужным — и все. Поживем-увидим, думаю, что к следующей сессии увидим результат.

Однако, помимо упомянутой депутата райсовета Жерздевой, у концессии нашлись противники и среди депутатов Краснообска, заявивших, что два бассейна в поселке уже есть, третий не нужен.

При этом, как отметили сразу несколько собеседников редакции в районном депкорпусе, мотивов у противников концессии может быть несколько. Во-первых, личное неприятие компании-застройщика.

— Для некоторых сам Виктор Голубев является неким раздражителем, — рассказывают политики. — Поэтому любая концессия с его участием, даже самая хорошая, будет вызывать раздражение, потому что на этот земельный участок, как выяснилось, претендуют и другие коммерческие структуры, которые хотели бы разобрать бассейн, разровнять территорию и выставить ее на торги. Рядом есть участок. И у этих коммерческих структур была цель объединить данные два участка. Уже озвучиваются планы, что социальный объект там не нужен, а нужен коммерческий объект, вроде торгового центра.

В ИП В.А. Голубев корреспонденту Infopro54 отказались прокомментировать ситуацию.

Наконец, еще один повод недовольства отдельных депутатов — вопросы к самой концессии.

— Почему в соглашении не были заложены риски? — цитирует депутата райсовета от фракции КПРФ Виталия Тихова сайт реготделения партии. — Я об этом спросил главу района — вот не сможет концессионер собрать за 20 лет 60 млн, какие будут риски? Почему льготное пользование бассейном — всего 10 человекочасов в неделю? Это же копейки, мизер!

Недостроенное здание бассейна около лицея №113 возведено в 1992 году, имеет готовность 75%. По первоначальному варианту концессии ИП В.А. Голубев должен был вложить средства в его строительство и последующее функционирование с предоставлением 10 льготных человекочасов в неделю. Объем инвестиций оценивался в 60 млн рублей.

Виктор Голубев — известный бердский предприниматель. В феврале бердский суд признал Виктора Голубева и его младшего брата, директора НПЗ Владимира Голубева виновными в незаконной предпринимательской деятельности (создании и эксплуатации с 2011 года нефтеперерабатывающего завода «Октан»). Голубев также является учредителем предприятий строительной, деревообрабатывающей, гостиничной и ресторанной отраслей. В портфеле предпринимателя — строительство ледовой арены и бассейна в Искитиме, где он также возводит микрорайон. В марте он сдал в эксплуатацию многофункциональный спортивный комплекс «Александрит» на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска.