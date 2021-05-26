Больше половины жителей Новосибирска мечтают о собственном бизнесе

Сервис корпоративного такси и доставки «Ситимобил для бизнеса» совместно с сервисом для поиска работы сотрудников VK Работа провел исследование и выяснил, какие препятствия видят жители Новосибирска на пути создания собственного бизнеса и как относятся к частному предпринимательству в России.

Больше половины опрошенных в Новосибирске признались, что мечтают начать собственное дело, 7% из них уже имеют конкретный бизнес-план и готовы запустить дело в ближайшее время. Почти 40% новосибирцев считают, что совмещать работу по найму и собственный бизнес получается только в редких случаях, а каждый второй и вовсе уверен, что это невозможно и нужно сделать выбор в пользу одного.

27% жителей Новосибирска считают, что развивать свое дело в России непросто. Самым сложным в предпринимательстве жителям города кажется следующее: взаимодействие с различными ведомствами (32%), бумажная волокита с документами и отчетностью (28%), высокая конкуренция (26%), составить грамотный бизнес-план (17%). Треть видит сложность в том, чтобы удержаться на плаву в первый год после запуска, еще четверть отметили, что самое непростое это не опускать руки после первых неудач.

62% опрошенных считают, что для запуска бизнеса в России необходим партнер-единомышленник. Согласно исследованию, четверть новосибирцев видит большую сложность в том, чтобы найти толкового партнера. 12% — напротив, предпочли бы строить бизнес в одиночку, а 11% верят в то, что партнером по бизнесу может быть только член семьи.

Для 70% россиян главным показателем успешности бизнеса является объем прибыли: большинство новосибирцев уверены, что об успешности бизнеса можно судить только после первого заработанного миллиона. Для 28% респондентов бизнес становится успешным, когда у владельца появляется свободное время на семью и друзей. Около 20% уверены, что успех бизнеса определяется возможностью взять наемных сотрудников в штат.

Что касается предпринимателей, которые решились на запуск своего дела, по данным VK Работа, большинство вакансий в сегменте СМБ приходится на два города СФО: Красноярск и Новосибирск, а также на Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Ростов-на-Дону. Чаще всего компании Новосибирска размещают вакансии водителей, продавцов, уборщиков, поваров, разнорабочих, швей и электриков.

Больше всего препятствий для создания собственного бизнеса видят россияне младше 25 лет. 62% опрошенных останавливает отсутствие материальной подушки безопасности, а треть признается, что у них еще нет четкого плана, как реализовать свою задумку. Еще 36% считают, что просто не созрели для такого серьезного шага. Молодые россияне также больше всего боятся провала: так, каждого третьего (31%) пугает риск все потерять, а 40% не уверены, что смогут удержать интерес к делу после первых неудач.

Как показал опрос, лучше всего готовы к запуску собственного стартапа люди в возрасте от 30 до 40 лет. 30% из них рассказали, что четко понимают, какие шаги нужно предпринять, чтобы оформить свое ИП и составить работающий бизнес-план. Если бы уже завтра нужно было запустить свой бизнес, то 93% опрошенных этого возраста считают, что смогли бы найти надежного партнера, а 55% уверены, что накопленных средств уже достаточно, чтобы попробовать свое дело.