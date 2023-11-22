Бассейн СКА готовится к заплывам спортсменов в Новосибирске

В Новосибирске подходит к концу реконструкция бассейна СКА на улице Воинской. Сдача объекта запланирована на декабрь. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На данный момент установлена чаша бассейна, привезено необходимое технологическое и спортивное оборудование. Сейчас строители занимаются монтажом, внутренней отделкой помещений, проводятся испытания чаши.

Отметим, что благодаря передвижному борту чашу бассейна с восьмью дорожками по 50 метров можно разделить на 16 дорожек по 25 метров. Для зрителей оборудуют трибуны, обустроят тренерские комнаты, раздевалки, тренажерный зал и зал для фитнеса.

Напомним, что решение о реконструкции СКА, введенного в эксплуатацию в 60-х годах, было принято еще в 2012 году, когда объект перешел на баланс области от Минобороны РФ, но процедура согласования документов затянулась. В проект неоднократно вносили коррективы. Окончательное утверждение он прошел осенью 2020 года. Работы начались в феврале 2021 года.

Ранее редакция сообщала о том, что названа дата сдачи бассейна СКА в Новосибирске.