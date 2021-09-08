Бассейн СКА на Воинской начали строить в новом корпусе

На месте старого здания бассейна «Спортивный клуб армии», снос которого завершен, будет построен новый корпус площадью более 5 тысяч кв. м. Здесь будет размещаться бассейн с длиной дорожек, соответствующей требованиям Международной федерации плавания – 50 метров (8 дорожек), или 16 дорожек по 25 м, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом. Кроме того, в помещении бассейна запроектирована антресоль с трибунами для посетителей на 250 мест, а также помещение для радиоузла и киноаппаратной. В спорткомплексе будут созданы условия для занятий спортом маломобильных людей — для этого проектом предусмотрены лифты и специальные подъемные механизмы у ванны бассейна.

— По проекту старый корпус был демонтирован, и на существующих фундаментах будет построен новый спортивный комплекс переменной этажности — 3 — 4 этажа, соответствующий всем современным требованиям по безопасности и организации спортивного процесса, — подчеркнул министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. — Сегодня подрядчик — ООО ПСК «Армаком» — идет четко в графике. До конца года планируется достичь 50% готовности объекта, а в 2022 году сдать его в эксплуатацию. Это будет крупнейший бассейн в регионе.

После завершения строительных работ бассейн на ул. Воинской смогут посещать 96 человек в час, почти 900 в сутки. Он будет содержаться на балансе ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта».

Напомним, решение о реконструкции СКА, введенного в эксплуатацию в 60-х годах, было принято еще в 2012 году, когда объект перешел на баланс области от Минобороны РФ, но процедура согласования документов затянулась. В проект неоднократно вносили коррективы. Окончательное утверждение он прошел осенью 2020 года. Работы начались в феврале 2021 года. Сегодня в Новосибирской области есть еще один бассейна с чашей длиной 50 метров — «Нептун».