Новосибирские таможенники предотвратили незаконный вывоз 100 тысяч долларов

За восемь месяцев текущего года пассажиры международных рейсов в аэропорту Новосибирска задекларировали имеющиеся при себе наличные деньги на общую сумму 2,6 млн долларов, а 100 тысяч долларов пытались вывезти нелегально, сообщает пресс-служба СТУ.

— C января по август 2021 года инспекторы таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни зафиксировали 63 случая легального перемещения физическими лицами наличных денежных средств через границу в крупном размере. Из них – 56 фактов вывоза из России и 7 фактов ввоза наличных денег в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов, в том числе, 3 случая вывоза сумм, превышающих эквивалент 100 тысяч долларов единовременно, — говорится в сообщении.

Основными источниками дохода в декларациях граждане указали заработную плату и доход от предпринимательской деятельности. Вывозили крупные суммы, в основном, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Узбекистан, ввозили из Германии.

— В то же время при таможенном контроле были выявлены нарушения законодательства пассажирами, которые пытались переместить через границу крупные суммы наличных без декларирования. За 8 месяцев 2021 года сотрудники таможенного поста в аэропорту возбудили 36 дел по статье 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств) – на 10 дел больше, чем за такой же период прошлого года. Общая сумма изъятых денег составила более 100 тыс. долларов, — отметили в пресс-службе ведомства

Самую крупную в текущем году сумму незадекларированных наличных (более 28 тысяч долларов) таможенникам помогла найти служебная собака у одного из пассажиров, следовавшего рейсом «Новосибирск-Ташкент».

По словам инспекторов таможенного поста Аэропорт Толмачёво, большинство правонарушений совершаются по незнанию, беспечности граждан, не пожелавших ознакомиться с таможенным законодательством перед выездом за границу.