Бассейн СКА открыли в Новосибирске

Сегодня, 15 марта, после реконструкции открылся бассейн СКА.

— Помню, когда я маленькой ходила сюда, а сегодня мы отмечаем его второе рождение, — поделилась Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, в своем «Телеграме».

Правительство Новосибирской области отмечает, что для всех жителей столицы Сибири бассейн будет открыт 18 марта.

В спорткомплексе оборудована чаша на восемь плавательных дорожек по 50 метров, которые при необходимости можно разделить на 16 дорожек по 25 метров, а также есть раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы.

Напомним, что работы по реконструкции начались еще в феврале 2021 года.

Ранее редакция сообщала о том, что более 1200 спортивных объектов было создано в Новосибирской области за 5 лет.