Бассейн СКА открыли в Новосибирске

Сегодня, 15 марта, после реконструкции открылся бассейн СКА.
— Помню, когда я маленькой ходила сюда, а сегодня мы отмечаем его второе рождение, — поделилась Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, в своем «Телеграме».
Правительство Новосибирской области отмечает, что для всех жителей столицы Сибири бассейн будет открыт 18 марта.
В спорткомплексе оборудована чаша на восемь плавательных дорожек по 50 метров, которые при необходимости можно разделить на 16 дорожек по 25 метров, а также есть раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы.
Напомним, что работы по реконструкции начались еще в феврале 2021 года.
Ранее редакция сообщала о том, что более 1200 спортивных объектов было создано в Новосибирской области за 5 лет.
Фото со страницы правительства Новосибирской области в Телеграм
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru