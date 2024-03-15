В такси Новосибирска работают не более 5% иностранцев

Участники рынка таксомоторных перевозок прокомментировали планы Минтруда Новосибирской области о запрете приема на работу в такси по патентам иностранцев. Проект постановления губернатора опубликован на сайте министерства.
Екатерина Киселева, руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси России, пояснила Infopro54, что для Новосибирской области проблема иностранцев в такси практически не актуальна.
По ее словам, о дефиците водителей такси говорят в 70% регионах России, которые принимали участие в опросе.
— Недостаточное количество автомобилей такси на линии негативно отражается на стоимости поездки, — констатирует собеседница Infopro54.
Напомним, по данным «Яндекс такси», в 2024 году в Новосибирске средняя стоимость поездки на такси выросла на 24%.
Среди причин нехватки водителей — ужесточение требований нового законодательства, недостаточность круглосуточных пунктов для прохождения мед- и техосмотров.
— Сюда же можно отнести дорогой порог входа: самозанятому-перевозчику необходимо купить полис ОСАГО для такси, стоимость которого в среднем 30-50 тысяч рублей. Для тех, кто подрабатывает в такси, это большая сумма, — добавляет Екатерина Киселева.
Глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх заявил в комментарии «Коммерсант-Сибирь», что против этого предложения Минтруда. По его словам, многие иностранцы еще в 2023 году уехали из России после ослабления курса рубля, на отток работников из отрасли повлияли проблемы с лицензированием. При этом он напомнил, что аналогичная инициатива, принятая в других регионах, не работает. Артюх не исключил, что запрет может привести к сокращению числа таксомоторных компаний.
— Если не ошибаюсь, то некоторое время назад запрет на работу в такси иностранцев был принят, — пояснила она.
Марина Ярцева отметила, что жесткий дефицит кадров актуален не только для таксомоторной отрасли, но и для пассажирских автотранспортных предприятий.
— В области не хватает водителей автобусов (категория Д), и попыток как-то включиться в решение данной проблемы Минтрансом не принимается. Об этом говорят перевозчики, — поясняет Марина Ярцева. — Не погружаясь в размышления о демографической яме, с которой мы столкнулись, гражданам необходимо создавать условия для получения категории Д, позволяющей управлять автобусами. В настоящий момент процедура не настроена для обучения взрослых людей — занятия идут только в дневное время, значит, человек не может одновременно и работать, и учиться. А по требованиям законодательства к водителям категории Д у человека есть обязательное требование к минимальному водительскому стажу 3 года, то есть возраст потенциального кандидата от 21 года, если он получил права в 18 лет. А в 21 и старше люди уже работают, и у них отсутствует возможность дневного обучения.
Ранее в правительстве Новосибирской области отмечали, что число иностранных граждан, задействованных в сфере общественного транспорта, вполне оптимально. Поэтому сокращений и ограничений на работу в 2024 году не ожидается.
Фото: freepik.com, pressfoto
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