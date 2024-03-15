В такси Новосибирска работают не более 5% иностранцев

Участники рынка таксомоторных перевозок прокомментировали планы Минтруда Новосибирской области о запрете приема на работу в такси по патентам иностранцев. Проект постановления губернатора опубликован на сайте министерства.

Екатерина Киселева, руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси России, пояснила Infopro54, что для Новосибирской области проблема иностранцев в такси практически не актуальна.

По ее словам, о дефиците водителей такси говорят в 70% регионах России, которые принимали участие в опросе.

— Недостаточное количество автомобилей такси на линии негативно отражается на стоимости поездки, — констатирует собеседница Infopro54.

Напомним, по данным «Яндекс такси», в 2024 году в Новосибирске средняя стоимость поездки на такси выросла на 24%.

Среди причин нехватки водителей — ужесточение требований нового законодательства, недостаточность круглосуточных пунктов для прохождения мед- и техосмотров.

— Сюда же можно отнести дорогой порог входа: самозанятому-перевозчику необходимо купить полис ОСАГО для такси, стоимость которого в среднем 30-50 тысяч рублей. Для тех, кто подрабатывает в такси, это большая сумма, — добавляет Екатерина Киселева.

Глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх заявил в комментарии «Коммерсант-Сибирь», что против этого предложения Минтруда. По его словам, многие иностранцы еще в 2023 году уехали из России после ослабления курса рубля, на отток работников из отрасли повлияли проблемы с лицензированием. При этом он напомнил, что аналогичная инициатива, принятая в других регионах, не работает. Артюх не исключил, что запрет может привести к сокращению числа таксомоторных компаний.

— Если не ошибаюсь, то некоторое время назад запрет на работу в такси иностранцев был принят, — пояснила она.

Вице-председатель Новосибирского реготделения «ОПОРА РОССИИ» Марина Ярцева отметила, что регион дорабатывает нормативную базу под решения федерального центра.

Марина Ярцева отметила, что жесткий дефицит кадров актуален не только для таксомоторной отрасли, но и для пассажирских автотранспортных предприятий.

— В области не хватает водителей автобусов (категория Д), и попыток как-то включиться в решение данной проблемы Минтрансом не принимается. Об этом говорят перевозчики, — поясняет Марина Ярцева. — Не погружаясь в размышления о демографической яме, с которой мы столкнулись, гражданам необходимо создавать условия для получения категории Д, позволяющей управлять автобусами. В настоящий момент процедура не настроена для обучения взрослых людей — занятия идут только в дневное время, значит, человек не может одновременно и работать, и учиться. А по требованиям законодательства к водителям категории Д у человека есть обязательное требование к минимальному водительскому стажу 3 года, то есть возраст потенциального кандидата от 21 года, если он получил права в 18 лет. А в 21 и старше люди уже работают, и у них отсутствует возможность дневного обучения.

Ранее в правительстве Новосибирской области отмечали, что число иностранных граждан, задействованных в сфере общественного транспорта, вполне оптимально. Поэтому сокращений и ограничений на работу в 2024 году не ожидается.