Новосибирские предприятия отправили за границу 353 тонны варенья

В 2023 году новосибирские предприятия экспортировали 353 тонны варенья и джемов. Томская область отправила 346,5 тонн сибирских сладостей, Омская область — 212,8 тонн, Алтайский край — 189,2 тонны. Всего регионы Сибири экспортировали 1,143 тыс. тонн варенья и джемов. Это на 38% больше, чем годом ранее, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

По словам заместителя начальника Сибирского таможенного управления Дмитрия Колыханова, спрос на натуральную продукцию из сибирских ягод растет как в России, так и за рубежом.

— Это сказывается на развитии местных предприятий и росте выпуска продукции, значительная часть которой не случайно маркируется приставкой «эко» — как безопасная для природы и потребителей, — отметил он.

В ведомстве уточнили, что сладости из ягод экспортируются из Сибири в 21 страну. Основными покупателями являются Казахстан (в основном конфитюры фруктовые, повидло и фруктово-ягодные наполнители), Монголия (повидло) и Китай (варенье). Кроме того, в 2023 году впервые поставки осуществлялись в Объединенные Арабские Эмираты (конфитюры фруктовые) и Таджикистан (пастилки и мармелад фруктовые).

Ранее редакция сообщала, что впервые почти 100 килограммов чипсов, слайсов и соломки из горбуши отправили в ОАЭ из Новосибирской области.