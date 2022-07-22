Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против новосибирского депутата горсовета Хельги Пироговой

Накануне Хельгу Пирогову задержали полицейские, выписав протокол по статье о дискредитации вооружённых сил РФ. Перед этим о Пироговой высказывался глава СК Бастрыкин: он поручил провести проверку и возбудить уголовное дело из-за её антивоенных высказываний в Твиттере (твиты уже удалены).

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело, — говорится в сообщении на официальной странице СК РФ в телеграм.

Напомним, на этой неделе Хельга Пирогова опубликовала на своей странице в соцсети пост с негативным высказыванием в адрес российских военных, погибших во время спецоперации на Украине. Этот пост жестко раскритиковал первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Хельгу Пирогову вызвали на комиссию по этике горсовета. Ряд депутатов горсовета и Заксобрания также обратились к главе Следственного комитета РФ с просьбой проверить высказывание Пироговой.

По поручению главы Следственного комитета РФ ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Пирогова и до этого была известна своими высказываниями против проходящей спецоперации ВС РФ. В марте она пришла на сессию горсовета в желто-голубом наряде с венком на голове.