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НПФ ВТБ: число взносов на негосударственную пенсию через СБП выросло более чем в два раза

  • 22/07/2022, 16:14
Во втором квартале 2022 года количество взносов на негосударственную пенсию в ВТБ Пенсионный фонд через Систему быстрых платежей (СБП) по договорам НПО увеличилось в 2,3 раза в сравнении с первым кварталом.

Новости бизнесаВ среднем число взносов через СБП с начала года ежемесячно растет в 2,5 раза.

При перечислении добровольных пенсионных взносов через СБП возникающую комиссию оплачивает ВТБ Пенсионный фонд. С момента запуска сервиса в январе этого года сумма взносов через сервис уже превысила 36 миллионов рублей. При этом доля взносов через СБП стабильно растет и в июне составила 59% от общего объема пополнения через те каналы, где доступна данная опция.

«СБП – удобная и доступная альтернатива отключенным в России западным платёжным сервисам, которая позволяет проводить операции быстро и безопасно. Высокая динамика объемов и количества взносов через СБП подтверждают востребованность сервиса. Сегодня в каналах, где существует возможность оплаты с помощью СБП, более половины средств поступает на пенсионные счета клиентов через сервис, а в июне средняя сумма чека приблизилась к 47 тысячам рублей с учетом первоначальных взносов», — прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд (АО).

Оплата по QR-кодам доступна при заключении договора НПО или перечислении очередного пенсионного взноса в сервисе НПО-Онлайн, в мобильном приложении и в «Личном кабинете» клиента на сайте фонда. При выборе в меню способа оплаты «QR-код СБП» клиент переходит в свой онлайн-банк и может осуществить перевод без комиссии, при этом реквизиты его пенсионного счета указываются автоматически.

Для совершения операций банк плательщика должен быть подключен к Системе быстрых платежей и предоставлять своим клиентам возможность выполнения С2В-операций по QR-коду. Лимиты на переводы через СБП каждый банк устанавливает самостоятельно, узнать можно в их приложениях или на сайте кредитных организаций.

Программа НПО позволяет самостоятельно формировать пенсионный капитал. Данные средства, сформированные за счет личных взносов и начисляемого по итогам каждого года инвестиционного дохода, позволяют получать дополнительную негосударственную пенсию, при этом период ее получения и размер клиент определяет самостоятельно. Заключить договор можно также в пользу своих близких, даже если они уже находятся на заслуженном отдыхе.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : СБП НПФ ВТБ


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