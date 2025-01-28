Продажа мороженого и вейпов стала лидером по прибыли в 2024 году в Новосибирске

За 2024 год малый бизнес в Новосибирской области нарастил обороты в среднем на 10%, а среднее количество чеков на точку увеличилось на 5%. Об этом рассказали Infopro54 аналитики компании «Эвотор», которая занимается разработкой и распространением контрольно-кассовой техники.

Самую высокую динамику показали киоски с мороженым. Их обороты в среднем поднялись на 44%, а чеки ― на 19%. Инфляция сказалась на среднем чеке ― он вырос на 21%, до 236 рублей. Напомним, в 2024 году у производителей, в том числе мороженого, произошел резкий затрат на упаковку и зарплаты, что привело к росту цен на их продукцию. Кроме того, во второй половине года росли цены на молоко.

Обороты специализированных продуктовых лавок выросли на 24%, а число продаж ― в среднем на 10%. Средний чек увеличился на 12%, до 413 рублей.

― Жители области в 2024 году чаще покупали цветы. Среднее число проданных букетов (в чеках) выросло на 10%, на столько же увеличился и средний чек (до 1873 рубля). Средняя выручка цветочных магазинов выросла на 21% как за счет спроса, так и за счет инфляции, ― рассказали корреспонденту Infopro54 аналитики компании.

Напомним, в 2024 году также наблюдался активный рост продажи цветов на маркетплейсах.

Среди новосибирцев пользуются популярностью кофейни. Среднее число чеков в заведениях на вынос выросло на 21%. Но спрос перетек в более экономные сегменты ― средний чек снизился на 2% до 298 рублей. Средняя выручка кофеен из-за этого выросла чуть меньше, чем динамика продаж ― на 19% к 2023 году.

Выручка несетевых офлайн-магазинов одежды выросла на 18%, но среднее количество продаж ― только на 5%. Средний чек покупки в этом сегменте увеличился на 13%, до 3939 рублей. Эксперты рынка отмечали, что одним из трендов является выход продавцов маркетплейсов в офлайн-розницу.

Киоски с готовой едой на вынос нарастили выручку в среднем на 17%, но количество продаж поднялось только на 4%. На 13% подрос и средний чек, до 336 рублей. Аналитики отмечали, что новосибирцы стали чаще заказывать в ресторанах еду для повседневного приема пищи, а не для праздников.

Поднялись на 14% и обороты салонов красоты, как и количество оказанных услуг (в чеках) ― на 12%. При этом средний чек здесь увеличился всего на 2%, до 1776 рублей. Ранее редакция рассказывала о том, что популярность массажа в Новосибирске за год выросла вдвое.

Неплохой прирост в прошлом году показали и кондитерские. В этом сегменте выручка выросла на 12%, а число продаж ― на 5%. Средний чек составил 462 рубля, что на 7% выше, чем в 2023 году.

Небольшой прирост за прошлый год показали и табачные лавки. Их средняя выручка выросла на 6%, а число продаж ― на 1%. Средний чек покупки сигарет увеличился на 5%, до 481 рубля. При этом магазины с вейпами и электронными сигаретами нарастили выручку на 35%, а среднее количество продаж ― на 22%. Средний чек составил 898 рублей (+11% к прошлому году).

Напомним, в России постепенно ужесточаются требования к продаже вейпов и электронных сигарет. В частности, предлагается на законодательном уровне ограничить их продажу для поколения, родившегося после 2009 года. В январе 2025 года Роспотребнадхор приостановил декларации аромаингаляторов и запретил их продажу на маркетплейсах.

По данным ФНС, на 10 декабря 2024 года в Новосибирской области было зарегистрировано 151 998 субъектов предпринимательской деятельности, из них 62 536 юрлиц и 89 462 ИП. В них было занято 380 363 человек. Больше всего в регионе микропредприятий — 56 954.

Ранее редакция сообщала о том, что самой популярной работой у новосибирцев в 2024 году была менеджер по продажам.