Бастрыкин заинтересовался смертью шестимесячного ребенка в клинике Новосибирска

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного со смертью шестимесячной девочки после пластической операции в одной из клиник Новосибирска.

Малышка, у которой была «заячья губа», была привезена на операцию из Алтайского края. Её положили на операционный стол в мае 2022 года. После завершения процедуры мать ненадолго увидела свою дочь, но вечером того же дня дежурный врач сообщил, что у девочки остановилось сердце.

По факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело. Как рассказала мать изданию КП-Новосибирск, экспертиза установила, что объём крови, потерянный девочкой во время операции, не был восполнен. Это привело к кислородному голоданию организма, а затем к отёку головного мозга и отказу органов. Клиника потребовала проведение повторной экспертизы, результатов которой нет уже почти два месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что горе-матери вынесли приговор за убийство новорожденного ребёнка под Новосибирском. Душегубка засунула девочку в ведро с помоями и спрятала в холодной кладовой.