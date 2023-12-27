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Бастрыкин раскритиковал работу управления СКР по Новосибирской области

  • 27/12/2023, 12:32
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Бастрыкин подверг критике работу управления СКР по Новосибирской области
Бастрыкин остался недоволен эффективностью процессуальных проверок.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал работу СКР по Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Бастрыкин остался недоволен эффективностью процессуальных проверок в регионе.

— Критике подверглись статистические показатели о количестве необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовных дел, — говорится в сообщении.

Однако руководитель СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев рассказал о том, что в этом году приняты меры для сокращения срока следствия по уголовным делам.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК заинтересовался нарушениями в частном реабилитационном центре под Искитимом.

Фото с сайта СК России

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : СК процессуальные проверки критика Александр Бастрыкин


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