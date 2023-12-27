Бастрыкин раскритиковал работу управления СКР по Новосибирской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал работу СКР по Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Бастрыкин остался недоволен эффективностью процессуальных проверок в регионе.

— Критике подверглись статистические показатели о количестве необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовных дел, — говорится в сообщении.

Однако руководитель СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев рассказал о том, что в этом году приняты меры для сокращения срока следствия по уголовным делам.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК заинтересовался нарушениями в частном реабилитационном центре под Искитимом.