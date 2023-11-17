Глава СК заинтересовался нарушениями в частном реабилитационном центре под Искитимом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы пациентов частного реабилитационного центра под Искитимом. Об этом сообщил Информационный центр Центрального аппарата ведомства.

Сейчас СК по Новосибирской области проводит доследственную проверку. После проверки доклад о результатах будет передан главе СК Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось о том, что пациенты жаловались на побои, психологическое насилие и унижения. Однако руководство центра отрицает все обвинения.

По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением девочки в школе в Татарске.