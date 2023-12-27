Экс-директор школы отсудил 2,5 млн за обвинение в распространении порнографии

Советский районный суд Новосибирска вынес решение по искам бывшего директора одной из школ в Академгородке Антона Неграша.

— 18 декабря в уголовном процессе был рассмотрен иск по убыткам. По решению суда мой подзащитный получил взыскал с Минфина 2 миллиона 56 тысяч рублей в счет компенсации утраченного заработка и расходов на адвокатов, — сообщил адвокат Андрей Власов.

21 декабря 2023 года Советским районным судом был рассмотрен гражданский иск Антона Неграша о компенсации морального вреда в связи с незаконным уголовным преследованием на 10 миллионов рублей. Однако суд удовлетворил иск только на 430 тысяч рублей.

— Данное решение суда будем оспаривать в следующем году. Уголовное преследование длилось 42 месяца. Если разбросать 430 тысяч на 42 месяца, получится 10 тысяч рублей за месяц уголовного преследования. При том, что человек находился под домашним арестом 4,5 месяцев, 2 суток содержался в ИВС, — отметил адвокат.

Бывший директор школы №35 в Советском районе Новосибирска оказался в центре скандала в январе 2019 года.

Антона Неграша задержали и отстранили в от работы из-за возбужденного на него уголовного дела о распространении детской порнографии. Педагог якобы добавлял на картинки лица учеников другой школы, обрабатывал изображения в графических редакторах и отправлял порноколлажи родителям детей.

Однако в апреле текущего года суд прекратил уголовное преследование в отношении Антона Александровича и оправдал по всем эпизодам, ранее ему инкриминируемых.

Тогда же незаконно обвиненный сибиряк заявил, что подаст иски на возмещение потерянного дохода и компенсацию морального вреда.

Ранее редакция сообщала о том, что следствие прекратило уголовное дело в отношении научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения РАН, академика РАН Сергея Багаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.