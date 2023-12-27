Новостройки появятся в устье реки Иня в Новосибирске

Правительство Новосибирской области приняло постановление о комплексном развитии незастроенной территории по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском районе города Новосибирска. Документ размещен на сайте правительства региона.

Речь идет о площадке 654 102 кв. м. Реализовать проект КРТ планируется до 2035 года.

По его словам, в настоящее время ведется работа по уточнению характеристик территории, подлежащей комплексному развитию. Проведение торгов на право осуществления застройки территории планируется во втором полугодии 2024 года.

Судя по документации, на площадке планируется размещение как мало-, так и многоэтажных домов высотой до 30 этажей — площадь жилой недвижимости не менее 300 тысяч кв метров. Также предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры (детсадов, школ, поликлиники), коммерческой и торговой недвижимости.

На подведении итогов строительной отрасли в рамках заседания «Регионального делового клуба строителей» (РДКС) глава Минстроя Алексей Колмаков сообщал, что принято строительство о реализации проекта КРТ «Куба» в устье реки Иня площадью 78 га и градостроительным потенциалом 600 тысяч квадратных метров жилья. Со сроком реализации — 2035 год.

Ранее редакция сообщала о том, что напротив острова Кораблик в Новосибирске начнется массовое жилищное строительство.