Бастрыкин сможет возбудить уголовное дело на мировую судью из Венгерово

Решение одобрить председателю СК Александру Бастрыкину возбуждение уголовного дела в отношении мировой судьи из Новосибирской области принято Высшей квалификационной коллегией судей накануне, сообщает цифровое издание Om1.ru со ссылкой на собственный источник. Однако, по сведениям источника, судья, скорее всего, подаст апелляцию, и только после вступления в силу решения комиссии будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, что весной текущего года в Венгеровском районе был задержан омич за незаконную охоту на уток. Чтобы избежать наказания, мужчина нанял адвоката, который предложил взятку мировому судье района.

Источник издания рассказал, что сумма взятки составляла три миллиона рублей, но спецслужбы посетили судью при получении первого транша в 1,5 миллиона рублей.