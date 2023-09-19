Митя Фомин снял в Новосибирске реалити-шоу со своей мамой

Известный певец Митя Фомин выиграл грант Института развития интернета и снял собственное реалити-шоу о долгожителях России.

Артист побывал в 8 регионах страны: Карелии, Краснодарском крае, Крыму, Якутии, Вологде, Тамани, Минеральных Водах и в родном Новосибирске.

― 1,5 года работы большой команды и 5 месяцев путешествий по стране. И вот у нас премьера! Я хочу, чтобы вы смотрели эти выпуски через призму любви к жизни! ― рассказал о своем проекте сибиряк в социальной сети ВКонтакте.

В Новосибирске Митя встретился с 93-летним Михаилом Иванцовым, реаниматологом областной больницы. У артиста и доктора нашлось много общих тем, ведь Фомин еще в молодости получил медицинское образование.

Также артист признался, что посвятил один из выпусков своей маме.

― Тамара Павловна одна из достопримечательностей моего родного Новосибирска, ей уже идет 82-й год. А бабушка дожила до 95 лет, ― похвастался Митя.

Изначально проект назывался «Кому на Руси жить хорошо», но перед премьерой его переименовали «На все 100». Посмотреть шоу можно на платформе ВКонтакте или на YouTube.