Митя Фомин снял в Новосибирске реалити-шоу со своей мамой

Известный певец Митя Фомин выиграл грант Института развития интернета и снял собственное реалити-шоу о долгожителях России.
Артист побывал в 8 регионах страны: Карелии, Краснодарском крае, Крыму, Якутии, Вологде, Тамани, Минеральных Водах и в родном Новосибирске.
― 1,5 года работы большой команды и 5 месяцев путешествий по стране. И вот у нас премьера! Я хочу, чтобы вы смотрели эти выпуски через призму любви к жизни! ― рассказал о своем проекте сибиряк в социальной сети ВКонтакте.
В Новосибирске Митя встретился с 93-летним Михаилом Иванцовым, реаниматологом областной больницы. У артиста и доктора нашлось много общих тем, ведь Фомин еще в молодости получил медицинское образование.
Также артист признался, что посвятил один из выпусков своей маме.
― Тамара Павловна одна из достопримечательностей моего родного Новосибирска, ей уже идет 82-й год. А бабушка дожила до 95 лет, ― похвастался Митя.
Изначально проект назывался «Кому на Руси жить хорошо», но перед премьерой его переименовали «На все 100». Посмотреть шоу можно на платформе ВКонтакте или на YouTube.
Фото со страницы Мити Фомина ВКонтакте.
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