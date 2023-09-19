Буйный мужчина проверял прочность витрины ТЦ головой своей девушки в Новосибирске

Житель Новосибирска разбил своей сожительнице голову. Девушке потребовалась помощь хирургов, но писать заявление на возлюбленного она отказалась. О кровавой драме рассказали в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия».

В понедельник, 18 сентября, в Кировском районе около 16:45 к охраннику в ТЦ «Матрёшки» подбежали посетители.

— Там парень девку об стену бьёт, — сказали они.

Охранник, не растерявшись нажал тревожную кнопку, и выбежал на улицу. Там он увидел, как мужчина, держа девушку за волосы и уши, бьет ее головой о витражное стекло ТЦ «Матрёшки».

— Девушка пыталась вырваться, но силы были неравны. Её волосы и лицо были в крови, кровь была на одежде и руках молодого человека, — говорится в сообщении.

Охранник тут же вырвал девушку из рук мужчины и вызвал скорую и полицию.

С задержанным мужчиной состоялась беседа, в которой выяснилось, что молодые люди проживают совместно. Также стало известно, что они уже знакомы с местными полицейскими. Причины: пьяные дебоши на улице и драки в общественных местах.

— Осмотрев девушку, медики диагностировали у неё рваные раны кожи головы, которые необходимо было зашивать, — отметили в сообщении.

Пострадавшую увезли в больницу №34 для наложения швов. Подавать заявление на своего возлюбленного она отказалась. Однако гвардейцы были не столь добры к мужчине и передали его правоохранителям.

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