Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о ДТП с новосибирским автобусом

Глава СК России затребовал у новосибирских следователей доклад по уголовному делу о ДТП с участием пассажирского автобуса.

Авария произошла утром 7 декабря на 20-м километре трассы «Новосибирск -Кочки — Павлодар». Автобус марки «КАВЗ» перевозил 26 пассажиров в населённый пункт Верх-Тула. По предварительной информации водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате дорожного происшествия пострадали два пассажира, им потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили в администрации Новосибирского района, в аварию попала делегация людей с ограниченными возможностями здоровья из д.п. Мочище, которая ехала на форум в Верх-Тулу.

— По сообщениям медиков, травм, угрожающих жизни и здоровью, у пострадавших нет. Все доставлены в больницу в состоянии шока для более полного обследования. Со стороны района пострадавшим будет оказано сопровождение, в том числе материальная помощь, — пояснили в муниципалитете.

По факту случившегося следователи СК возбудили уголовное дело.

— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных в ходе проведённых следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по связям со СМИ Елена Коновалова.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что в ДТП на трассе «Новосибирск -Кочки — Павлодар» пять человек получили травмы. Среди пострадавших 11-летний мальчик. По предварительной информации, мужчина, не имеющий водительских прав, за рулём иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим легковым автомобилем.