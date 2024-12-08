Пять человек получили травмы в ДТП на Ордынской трассе под Новосибирском

Пятеро человек, в числе которых ребёнок, пострадали в жёстком ДТП на трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Ордынском районе около 12.00 в воскресенье, 8 декабря.
По данным Госавтоинспекции, 38-летний мужчина за рулём Mazda Demio ехал со стороны Карасука в направлении Новосибирска. На 139 км трассы хэтчбек вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta под управлением 27-летнего водителя.
— В результате происшествия различные травмы получили: оба водителя, 22-летний пассажир Lada, 38-летняя пассажирка Mazda и 11 летний мальчик из Mazda. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, — сообщили в пресс-службе областного ГАИ.
Все пострадавшие были госпитализированы в Ордынскую ЦРБ.
Полицейские установили, что управлявший хетчбэком мужчина не имеет водительских прав, за что ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске погибли три человека. По предварительным данным, водитель Toyota Windom ехал в сторону улицы Зыряновской, потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Verso.
Источник фото: ГАИ Новосибирской области
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