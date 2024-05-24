Бастрыкин заинтересовался сиротой, которому не выдали квартиру, в Новосибирской области

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, поручил провести проверку обращения 23-летнего молодого человека из Новосибирской области.

Молодой человек, который является сиротой, уже несколько лет стоит в очереди на получение жилья после выпуска из детского дома. Он обратился в Следственный комитет через официальную страницу ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

В своём обращении он рассказал, что стоит в очереди на получение жилья с 2018 года, но за это время ситуация не изменилась. Сейчас он вместе с женой и грудным ребёнком вынужден снимать квартиру за свой счет.

Местные сотрудники Следственного комитета начали проверку по данному факту.

Ранее редакция сообщала о том, что подростки-мигранты поставили «на счетчик» мальчика-инвалида в Новосибирске.