Бастрыкин заинтересовался сиротой, которому не выдали квартиру, в Новосибирской области

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, поручил провести проверку обращения 23-летнего молодого человека из Новосибирской области.
Молодой человек, который является сиротой, уже несколько лет стоит в очереди на получение жилья после выпуска из детского дома. Он обратился в Следственный комитет через официальную страницу ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
В своём обращении он рассказал, что стоит в очереди на получение жилья с 2018 года, но за это время ситуация не изменилась. Сейчас он вместе с женой и грудным ребёнком вынужден снимать квартиру за свой счет.
Местные сотрудники Следственного комитета начали проверку по данному факту.
Ранее редакция сообщала о том, что подростки-мигранты поставили «на счетчик» мальчика-инвалида в Новосибирске.
Источник фото: СК России, автор: пресс-служба.
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