Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Андрей Травников провели в Минске рабочую встречу

Роман Головченко поблагодарил Андрея Травникова и правительство региона за организацию Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь.

— Выполняется большое количество взаимных поставок, реализуются контракты. Товарооборот между Новосибирской областью и Республикой Беларусь хорошо сбалансирован. Наши коллеги поддерживают плотные отношения, регулярно встречаются, обсуждают не только текущую ситуацию, исполнение контрактов и договорённостей, но самое главное – нарабатывают проекты на будущее.

— Сегодня, в ходе посещения предприятий, я увидел возможности, где можно активизировать развитие нашего сотрудничества по уже наработанным темам. В частности, с заводом «БелАЗ», где открываются совершенно новые для новосибирских предприятий возможности, или сотрудничество в направлении локализации производства автомобилей на заводе «БЕЛДЖИ». Конечно же, любые контакты полезны – не только с целью поддержания дружеских отношений, но и с целью развития экономической кооперации, — отметил Андрей Травников.