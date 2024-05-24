Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Андрей Травников провели в Минске рабочую встречу

Роман Головченко поблагодарил Андрея Травникова и правительство региона за организацию Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь.
— Выполняется большое количество взаимных поставок, реализуются контракты. Товарооборот между Новосибирской областью и Республикой Беларусь хорошо сбалансирован. Наши коллеги поддерживают плотные отношения, регулярно встречаются, обсуждают не только текущую ситуацию, исполнение контрактов и договорённостей, но самое главное – нарабатывают проекты на будущее.
— Сегодня, в ходе посещения предприятий, я увидел возможности, где можно активизировать развитие нашего сотрудничества по уже наработанным темам. В частности, с заводом «БелАЗ», где открываются совершенно новые для новосибирских предприятий возможности, или сотрудничество в направлении локализации производства автомобилей на заводе «БЕЛДЖИ». Конечно же, любые контакты полезны – не только с целью поддержания дружеских отношений, но и с целью развития экономической кооперации, — отметил Андрей Травников.
Участники рабочей встречи договорились об организации визита белорусской стороны на международный форум технологического развития «Технопром-2024».
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова
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