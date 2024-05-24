«Нафтатранс плюс» показал рекордный рост чистой прибыли — почти на 70%

По итогам 2023 года ООО ТК «Нафтатранс плюс» удалось существенно нарастить чистую прибыль — до 180,1 млн рублей (+68,6%). Выручка эмитента при этом выросла на 19% ― до 11,5 млрд рублей.

— Рост показателей продолжается за счет развития транспортного направления, которое компания развивает совместно с партнерами. Это позволило уменьшить транспортные расходы по доставке нефтепродуктов до покупателей, по данным аналитиков компании «Юнисервис капитал» — организатора выпусков облигаций эмитента.

— По итогам 2023 года у нас произошло снижение объемов продаж на нефтетрейдеров (перепродажники), но от оптовой торговли мы не отказались. В целом всем категориям покупателей в структуре продаж мы осуществляем продажи оптом, — констатировала финансовый директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Нина Харина. — Некоторые компании-покупатели переходили на самопоставку, но постепенно они возвращаются.

Кроме того, претерпела изменения структура продаж компании: от опта к прямым покупателям. В 2022 году крупнейшую долю в реализации (до 65%) занимали нефтетрейдеры, опт и мелкий опт. 18% приходилось на промышленные компании, 10% — на розничные партнерские сети, по 3% — на дорожно-строительные предприятия, 1% — на внешние розничные АЗС. В 2023 году на нефтетрейдеров, опт и мелкий опт пришлись всего 25% продаж, на розничные внешние АЗС — 20% (рост на 19%), на транспортные предприятия — 20% (+17%), по 12% ― на дорожно-строительные (+9%) и партнерские розничные АЗС (+2%), 11% — на промышленные компании (-7%).

В январе 2024 года ООО ТК «Нафтатранс плюс» погасил дебютный выпуск биржевых облигаций объемом 120 млн рублей. Он был размещен в 2019 году. В обращении остается еще четыре действующих выпуска компании общим первоначальным объемом размещения — 1,1 млрд рублей.

«Нафтатранс» — частный независимый нефтетрейдер. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ. В июне 2023 года стало известно, что компания заходит на рынок придорожного сервиса. Основатель компании Олег Головня также зашел в девелопмент и строит проект премиум-класса «Бестужевский бульвар».

Ранее редакция рассказывала о том, что в 2023 году «Нафтатранс плюс» купил нефтебазу в Новосибирске.