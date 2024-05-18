Подростки-мигранты поставили «на счетчик» мальчика-инвалида в Новосибирске

В школе № 26 в Калининском районе Новосибирска ученики 3 класса вымогали вымогали у пятиклассника деньги. Не справившись с «задачей», они обратились за помощью к шестиклассникам, на что те охотно согласились.
Понимая, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья и не сможет оказать им сопротивления, подростки-мигранты окружили Диму*и заставили встать на колени. Агрессоры заявили, что теперь Дима у них «на счетчике». Издевательства они сняли на камеру мобильного телефона.
Униженный ребенок рассказал о случившемся дома. Мама Димы просила классного руководителя обидчика ее сына разобраться в произошедшем и принять меры в отношении агрессоров.
Инцидент произошел в середине апреля. По этому поводу в школе прошло родительское собрание, однако, никаких мер принято не было.
— Считаю, что со стороны педагогов, завуча, директора школы поддержки не было. Сейчас я понимаю, что мой сын был унижен. Я готова идти напролом, чтобы справедливость восторжествовала. А тогда я как мышка зажалась и нас никто не поддержал, — рассказала Сибкрай.ru мама мальчика.
Ранее редакция сообщала о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в новосибирской школе. Следователями проводится проверка, результаты которой будут доложены руководителю Центрального аппарата.
*Имя мальчика изменено по этическим соображениям.
Источник фото: 2ГИС/автор Анастасия Осинцева.
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