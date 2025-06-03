«БЕЛАЗ» разместит в Линево центр поддержки техники для карьеров

«БелТрансЛогистик» откроет на площадке территории опережающего развития в Линево центр технической поддержки карьерной техники «БЕЛАЗ». Этот проект инвестор — ООО «ЦТП БТЛ» (Входит в группу компаний «БелТрансЛогистик». — Ред.) — представил на инвестсовете Новосибирской области. Общий объем инвестиций в центр составит 339 млн рублей. На предприятии планируется создать не менее 50 новых рабочих мест.

— Центр будет заниматься монтажом и вводом в эксплуатацию новой карьерной техники, ее гарантийным и послегарантийным техническим обслуживанием, а также выполнять текущий и капитальный ремонт узлов и агрегатов, — пояснил представитель ООО «БелТрансЛогистик» Виталий Прима.

Запуск проекта запланирован на начало 2027 года. К 2034 году налоговая отдача от проекта составит порядка 180 млн рублей. Центр будет работать на Новосибирскую область и другие регионы Сибири.

Как пояснил Вячеслав Радионов, врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области, карьерной техникой компании пользуются «Сибирский Антрацит», «Разрез Восточный» и т.д.

Компания «БелТрансЛогистик» уже более 10 лет является официальным дилером АО «ТД «БЕЛАЗ». Занимается реализацией карьерной техники белорусского производства и запасных частей к ней предприятиям горнодобывающей, металлургической и строительной отраслей промышленности.

Напомним, ТОСЭР «Линево» была создана в 2018 году. На сегодняшний день на площадке работает 4 резидента. Один из них готовится к запуску этим летом.