Пилотный проект по ограничению фишинговых сайтов запускают в России

В России с 4 июня стартует пилотный проект по защите жителей страны от фишинга. Он будет ограничивать доступ к сайтам и приложениям, которые маскируются под официальные ресурсы государственных органов и компаний. Это делается для предотвращения кражи паролей и другой личной информации граждан. Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

— Цель пилота — создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фальшивых интернет-ресурсов и приложений, которые могут использовать очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка, — сообщила пресс-служба правительства России.

В рамках пилотного проекта будет тестироваться взаимодействие государственных и негосударственных организаций в выявлении и блокировке мошеннических сайтов и приложений. Также будут подготовлены предложения по закреплению этих механизмов в законодательстве.

В пилотном проекте со стороны государства примут участие Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генпрокуратура. Также в проекте будут задействованы автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет» и научно-исследовательский институт «Интеграл».

Пилотный проект завершится 1 марта 2026 года.

Стоит отметить, что фишинг стал самым популярным способом кражи денежных средств с банковских карт пользователей. Интернет-мошенники все чаще обманывают людей, заманивая их в поддельные магазины с привлекательными ценами. Так например «Лаборатория Касперского» зафиксировала в Новосибирской области трехкратный рост числа попыток перехода на фишинговые сайты за 2024 год.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудник сотового оператора торговал личными данными абонентов в Новосибирске. Жажда наживы подвела «продавца» под уголовное дело.