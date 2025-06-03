Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня

Курбан-байрам — это исламский праздник жертвоприношения, который знаменует окончание хаджа. В этот день верующие вспоминают историю пророка Ибрахима, который был готов принести в жертву своего сына по воле Аллаха, и совершают обряд заклания, делясь мясом с нуждающимися.

Праздник отмечают на 10-й день месяца Зуль-хиджа по исламскому лунному календарю. Так как он короче солнечного на 10-12 дней в году, дата Курбан-байрама меняется относительно григорианского календаря. В этом году праздник пройдет с 5 по 9 июня. В эти дни принято забивать животных.

— Обычно жертвоприношения проходили на территории мечети. Это было традицией, которую ежегодно соблюдали. Исторически мы так всегда и делали. Но в этом году решили отменить проведение на территории мечети и перенесли мероприятие за город, в специально организованное для этого место, — сказал новосибирский имам Рафаэль Сулейманов изданию Om1 Новосибирск.

Жертвоприношение верующим не обязательно проводить самостоятельно. Сулейманов объяснил, что люди заранее заказывают его у специально обученного человека. Заказчик указывает, в честь кого совершается обряд. Затем животное забивают, и в полдень все участники собираются, чтобы разделить мясо между собой.

В Новосибирске около 30-40 животных приносят в жертву прихожане одной мечети. Но в городе может быть и тысяча таких случаев. Точного учёта никто не ведёт.

Имам Отметил, что после умерщвления животного его мясо разделяют на три части.

— Первую часть оставляют себе, вторую — готовят, третью — направляют нуждающимся, бедным людям. Главная цель — накормить тех, кто действительно в этом нуждается. Что толку давать мясо человеку, у которого морозилка и так забита мясом? — пояснил он.

Рафаэль Сулейманов подчеркнул, что смысл праздника — это напоминание о спасении человечества от трагедии, которую пережил Ибрагим со своим сыном.

Стоит отметить, что останки животных, которые приносятся в жертву во время Курбан-байрама, считаются биологическими отходами и подлежат утилизации по ветеринарным правилам, установленным Минсельхозом РФ.

— Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или сжигания возлагается на владельца животного или в случае, если отходообразователь не установлен, вывозить такие отходы должен собственник контейнерной площадки: управляющая организация или, если место накопления находится на муниципальной земле, органы местного самоуправления, — отметили в АО «САХ».

Такие отходы нельзя закапывать в землю. Их нужно сжигать в печах или в ямах под открытым небом до полного исчезновения. Оставшийся пепел закапывают на территории скотомогильника или в специальной биотермической яме.

Ранее редакция сообщала о том, что горы бараньих кишок оставили после жертвоприношений мигранты в Новосибирске.