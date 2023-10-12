Трамваи с кондиционерами появятся в Новосибирске

Холдинг «Белкоммунмаш» будет поставлять в Новосибирск на предприятие «БКМ-Сибирь» корпуса для производства новой модели трамвая. Вагоны теперь станут низкопольными и комфортными для пассажиров. В салонах планируется установить кондиционеры.

― Такая модель появится у нас уже в первом квартале 2024 года. До конца следующего года будет выпущено не менее 10 трамваев. А к 2026 году будет построено 60 современных трамваев, ― сообщил мэр Анатолий Локоть в своем Телеграм-канале.

Уже сейчас по улицам Новосибирска ездят более 40 единиц техники, собранной на предприятии «БКМ-Сибирь».