36 биотуалетов появятся на конечных остановках в Новосибирске

На конечных остановках в Новосибирске появятся биотуалеты. Планируется поставить 36 туалетов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Цена контракта – 3,6 миллиона рублей. Деньги выделят из городского бюджета.

От подрядчика требуется установить и в дальнейшем обслуживать туалеты. Также отмечается, что они должны иметь антивандальную конструкцию и быть устойчивы к температурам.

Подать заявку можно до 18 октября. Окончание оказания услуг – 31 декабря 2023 года.

Разместить кабины планируют в Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Советском и Центральном районах.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия отменила два автобусных маршрута и маршрутку в Новосибирске.