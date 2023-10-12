36 биотуалетов появятся на конечных остановках в Новосибирске

На конечных остановках в Новосибирске появятся биотуалеты. Планируется поставить 36 туалетов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Цена контракта – 3,6 миллиона рублей. Деньги выделят из городского бюджета.
От подрядчика требуется установить и в дальнейшем обслуживать туалеты. Также отмечается, что они должны иметь антивандальную конструкцию и быть устойчивы к температурам.
Подать заявку можно до 18 октября. Окончание оказания услуг – 31 декабря 2023 года.
Разместить кабины планируют в Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Советском и Центральном районах.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия отменила два автобусных маршрута и маршрутку в Новосибирске.
Фото: Freepik — freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :