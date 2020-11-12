Правый берег водохранилища в Новосибирске отремонтируют

Омский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в Советском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе госучреждения. Эксперты Омского филиала Главгосэкспертизы России подтвердили, что расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют физическим объемам работ, которые включены в ведомость объемов работ и в акт, а также утверждены застройщиком. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Отмечается, что в ходе капитального ремонта берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердил Омский филиал Главгосэкспертизы России, пройдут работы на участке 4-7 км правого берега правого берега длиной 1848,5 м, где проходит Западно-Сибирская железная дорога, магистральная межгородская автодорога, протянуты железнодорожные линии электропередач, а также установлено несколько трансформаторов и водозаборных скважин.

Капитальный ремонт проводится для предотвращения разрушения берега и в целях сохранения указанных объектов. Проектными решениями предусмотрен капитальный ремонт участка пляжа длиной 818 м за счет досыпки песчаного материала до восстановления проектного профиля надводной части и пополнения песчаным материалом естественной бухты.

В пресс-службе уточнили, что финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «Запсибгипроводхоз». Застройщиком является Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение «Центррегионводхоз».

Новосибирское водохранилище — искусственный водоём на реке Обь. Водохранилище, которое возникло после завершения строительства плотины Новосибирской ГЭС в 1957-1959 годах, находится на территории Новосибирской области и Алтайского края и используется в интересах гидроэнергетики, водоснабжения и рыболовства. На берегах водохранилища расположены города: Бердск, Камень-на-Оби и Новосибирск.

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