Бэмби озверели: режим повышенной готовности ввели в Сибири из-за атаки косуль

В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за нашествия косуль.

Лесные гости выбегают на дорогу и массово гибнут под колесами автомобилей. Из-за слишком активных косуль правительство Омской области ввело в регионе режим повышенной готовности. Кроме ДТП есть риск возникновения особо опасных болезней животных.

Правительство Омской области обозначило территории, где действет особый режим.

― Меры повышенной готовности, определены в границах Омска, а также шести муниципальных районов – Азовского, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Москаленского и Омского, ― сообщает министерство природных ресурсов.

Ответственные службы получили указания за наблюдением миграции диких животных. Так, например, управление ветеринарии должно организовать мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию опасных болезней.

Жителей региона попросили быть внимательнее и сообщать об оказавшихся в беде косулях по специальному телефону 8-913-612-37-09.

Ранее редакция рассказывала, что косуля пришла в гости на центральную площадь к жителям Кыштовки Новосибирской области.