Косули заглянули в гости к жителям Кыштовки Новосибирской области

В начале 2024 года сразу несколько косуль были замечены в селе Кыштовка Новосибирской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин.

― Инспектор и сотрудники полиции проводили животных обратно в лес, ― рассказал министр.

Местные жители успели снять на видео одну такую гостью. Молодая особь достаточно смело прыгает по площади, оглядывается по сторонам, а затем убегает в сторону автомобильной дороги. Многие знают, что лесных жителей в населенном пункте зачастую поджидает опасность, поэтому сообщают о присутствии животных в городе охотоведам.

Ранее редакция рассказывала, как любопытная косуля застряла в заборе жилого дома в Куйбышеве.