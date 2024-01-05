Юрист из Новосибирска дал советы, как возместить ущерб здоровью из-за гололёда

Руководитель Центра защиты прав граждан по Новосибирской области Алексей Надёжкин рассказал читателям Infopro54 о том, как правильно зафиксировать падение на льду и кого привлечь к ответственности в случае получения травм.

Это только на бумаге все гладко и ясно написано: в зимний период все территории должны посыпаться песком или реагентами, чтобы исключить падение людей на скользких тротуарах и ступеньках.

А в жизни ― в травматологические отделения после первого заморозка начинают поступать пациенты с переломами и вывихами.

На днях, сотрудники Росгвардии спасли на улице в Дзержинском районе 41-летнюю сибирячку, которая поскользнулась на дороге и не могла самостоятельно подняться из сугроба.

Ответственность за содержание определённого участка обязательно за кем-то закреплена – за муниципалитетом, управляющей компанией, предприятием.

― Когда человек падает и получает травму, а возможно и явный материальный ущерб (каблук сломался, одежда порвалась), ему нужно сразу постараться снять на фото или видео место происшествия с привязкой к ближайшим ориентирам/адресу, а также полученные повреждения. Советую обратить внимание на близлежащие здания – там могут находиться камеры, зафиксировавшие падение, а также автомобили и их регистрационные знаки – в них могут работать видеорегистраторы. Если человек не может самостоятельно встать, нужно вызывать неотложку. Вызов и все его обстоятельства будут зафиксированы диспетчерами «Скорой помощи», ― рекомендует юрист.

Специалисты также советуют продублировать информацию о травме в муниципальную аварийно-диспетчерскую службу мэрии по номеру 051. Оттуда информация поступит в администрацию соответствующего района, и там поспособствуют, чтобы была устранена опасность – присыпан лёд, срезан снег со ступеней лестницы и т.п.

Спустя некоторое время нужно повторно обратиться к оператору 051, напомнить о предыдущем обращении и выяснить, какие меры были приняты и кому подведомственен данный участок дороги/аллеи/тротуара. Далее в адрес этой организации нужно обратиться с письменной досудебной претензией, к которой лучше прикрепить копии медицинских документов или судебно-медицинской экспертизы. Чаще всего ответственная организация, чтобы не нести ещё и судебные издержки, идёт на досудебное урегулирование претензии и возмещает потерпевшему понесённый вред. Если претензию удовлетворять отказались, нужно обратиться в суд муниципального района, на территории которого произошло ЧП.