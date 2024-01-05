«Голодали и спали в шкафу»: новосибирская медсестра взяла под опеку двух детей, заболевших туберкулезом

Медицинское учреждение в Новосибирске со скандальной славой нянечек-извергов скрывает в своих стенах не только зло. Здесь, как удалось выяснить журналистам Infopro54, происходили и добрые истории. Медсестра Светлана Шпакова, всем сердцем полюбила 3-летнего пациента, который поступил на принудительное лечение в туберкулезное отделение. Женщина сначала просто навещала мальчика, а потом поняла, что может подарить ему настоящее материнское тепло и дать шанс на новую жизнь. В большом сердце медработника нашлось место и для старшей сестренки мальчика ― 5-летней Лены*. Теперь ребятишки верят в новогоднее чудо и благодарны судьбе за то, что она устроила им волшебную встречу с мамой Светой.

«Папа бил маму и не было денег»

Свое ранее детство Дима* и Лена вспоминают как страшный сон. Семья ютилась в небольшом бараке на окраине города, отец пил и часто поколачивал мать. Ребятишки ходили голодными, поэтому практически с пеленок научились воровать еду в местных супермаркетах.

― Выпрашивали еду у соседей, тащили из магазинов. Когда отец загремел в тюрьму, то матери было совсем не до детей. Не удивительно, что Дима заразился туберкулезом. Опека решила забрать малышей, они пришли за ними, но нашли только Диму. У него болезнь протекала с осложнениями, поэтому его сразу же поместили в туберкулезную больницу, а Лену сразу не обнаружили. Она в это время, как обычно, спала на полке в шкафу. Позже ее тоже изъяли и отвезли в специализированный санаторий, ― вспоминает Светлана.

Впервые сибирячка увидела мальчика в больничной палате, где временно работала медсестрой. Заметила испуганного мальчишку и сердце сжалось от боли.

― Как раз в то время больница гремела на всю страну из-за избиения пациентов. Я заметила, что Дима очень напуган, ведет себя как маленький зверек. Я стала его навещать, приносить подарки, играть с ним, ― говорит медработник.

Светлана практически сразу загорелась идеей забрать мальчишку домой. Свои дети у нее уже выросли и стали самостоятельными, но она искренне чувствовала, что сможет подарить любовь обездоленному Димке. Позже выяснилось, что у парнишки есть еще родная сестра, единственный родной человечек на этом свете, с которым Дима никак не хотел разлучаться.

― Я долго не сомневалась. Где один, там и двое. Пошла учиться в школу приемных родителей и начала собирать документы, ― рассказывает медсестра.

«Зачем вам дети? Вы почти бабушка!»

Особых проблем с оформлением опеки не было. Единственный момент, который запомнился женщине ― это ссылка на возраст. Одинокая сибирячка, да еще и отметившая 50-летний юбилей, слегка напрягала соцслужбы.

― Моя мама росла в детском доме, поэтому где-то в подсознании я всегда знала, что могу помочь сиротам. С горем пополам мне удалось оформить приемную семью для Димы и Лены. При этом Лену я забрала первой, а Дима еще какое-то время лечился в стационаре. Потребовалось много усилий, чтобы победить туберкулез, ― говорит приемная мама.

Ребятишки почти сразу привыкли к новой маме. Было, конечно, много проблем, прежде чем они научились воспринимать и соблюдать правила семьи.

― У Димы была задержка в развитии. Он даже цвета радуги не различал. Мы постоянно играли в развивающие игры, занимались с педагогами. Благодаря этому мальчик пошел в обычный класс, а не в коррекцию. Конечно, сейчас мы постоянно пользуемся услугами репетиторов, но прогресс чувствуется, ― делится успехами подопечного Светлана.

У Лены обнаружилась любовь к танцам. Но больше всего на свете дети получают удовольствие от поездок на море.

― Когда получается накопить, то мы едем в Сочи. Дети любят такие путешествия, ― говорит сибирячка.

5 лет спустя

Светлана признается, что никогда не скрывала от приемных ребят их биологических родителей. Мать хоть и лишена официально родительских прав, но иногда имеет возможность общаться с детьми. Вернувшийся из тюрьмы отец тоже периодически брал брата и сестру на выходные.

― Он уделял им внимание, водил на аттракционы и в ресторан. Но однажды выяснилось, что не имея опыта воспитания, кормил их всего один раз в день. И после такого общения они становятся баловными, не слушаются. Сейчас отец на СВО. Дети это знают и ждут возвращения. Речи о том, чтобы вернуться к родителям никто не ведет, да и я уже их никому не отдам. Нам хорошо вместе, ― рассказывает медсестра.

Наголодавшиеся в детстве Дима и Лена, особое внимание уделяют еде. Семья даже завела козу, чтобы было натуральное молоко и курочек для свежих яиц.

― Купили небольшой частный домик, там и держим хозяйство. Ребята очень помогают ухаживать. А я стараюсь, чтобы на столе были деревенские продукты. Мне в опеке постоянно говорят, чтобы я их не раскармливала, но я как вспомню, чего они натерпелись, так стараюсь на кухне с удвоенной силой, ― говорит сибирячка.

А еще в новой семье дети впервые узнали, что существуют дни рождения и новый год. Раньше эти датам никто не уделял особого внимания. А теперь ― это настоящий праздник с тортом, подарками и загадыванием желаний.

Хотя, если посмотреть на жизнь ребят «до» и «после», то можно уверенно сказать, что их самое главное желание ― расти в любящей семье, рядом с заботливой мамой ― уже сбылось.

*Имена детей изменены.