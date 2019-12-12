Таможенные платежи за ввезённые в Сибирь международные почтовые отправления составили 8 млн рублей

За 11 месяцев 2019 года сумма таможенных платежей, уплаченных в результате таможенного оформления товаров, ввезенных в Сибирский регион физическими лицами для личного пользования в международных почтовых отправлениях, выросла в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 80% с 4 млн 454 тыс. рублей до почти 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

— Данный рост суммы таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет в результате таможенного оформления товаров, прибывших в международных почтовых отправлениях, объясняется не только снижением с 1 января 2019 года необлагаемой нормы беспошлинного ввоза товаров, прибывших в адрес физического лица в течение одного календарного месяца, но и использованием таможенными органами информационных технологий при совершении таможенных операций, в том числе в части уплаты таможенных платежей, — пояснил начальник службы федеральных таможенных доходов Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

В СТУ напомнили, что с 1 января 2019 года был снижен порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях с 1000 до 500 евро в месяц в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица.

В случае превышения нормы необходимо заплатить 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг.

С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза изменятся, стоимость не должна превышать сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес брутто международного почтового отправления – 31 кг без учета частоты перемещений международных почтовых отправлений в адрес физического лица.

В случае превышения нормы необходимо будет заплатить 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса брутто международного почтового отправления в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Фото: пресс-служба СТУ