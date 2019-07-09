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Берегите мозг! Как остаться в здравом уме до глубокой старости?

  • 09/07/2019, 13:41
Физическое здоровье - это, конечно, важная составляющая полноценной жизни. Однако, не менее важным является сберечь с годами ясный разум.

Впрочем, во многом эти явления тесно связаны. “В здоровом теле — здоровый дух!” И тем не менее, поговорим именно о здоровье мозга, сохранении долголетней полноценной умственной деятельности и счастливой осознанной старости.

С возрастом все системы и органы тела изнашиваются и начинают работать хуже. Уже к 40-ка годам в мозге начинается интенсивная гибель нейронов, а после 70-ти лет вес мозга существенно уменьшается по сравнению с показателями молодости. Но природой нам заложен такой запас, что при нормальной работе оставшихся должно с лихвой хватать. Как же позаботиться о том, чтобы все сохранившиеся нейроны были способны полноценно функционировать? 

Каждое утро должно начинаться с легкой зарядки. Это важно. Усилить кровоснабжение мозга насыщенной кислородом кровью способны именно несложные и неспешные упражнения, в идеале — выполненные на свежем воздухе, или хотя бы с открытым окном. Интенсивные физические занятия предназначены совсем для другого, мозгу от них пользы мало.

Затем утро должно продолжаться двумя стаканами выпитой натощак воды, а следом легким завтраком. То, что мозг любит глюкозу — это миф. Чистая глюкоза, то есть рафинированный сахар, не принесет ничего хорошего, лучше ее заменять на мед и фрукты. Мозг не любит неумеренности, в еде в том числе, тогда кровь на долгое время отливает к желудку. Особенно ему вредна пища, способствующая развитию атеросклероза, то есть жирная, жареная, соленая.

Дневная активная деятельность должна обязательно заканчиваться полноценным отдыхом. Бессонница — один из злейших врагов мозга! Засыпать до полуночи и просыпаться ранним утром — показатель нормального самочувствия. Кстати, для большинства так называемых “сов” очень рекомендуется проверить состояние эндокринной системы. Может оказаться, что их “врожденные” суточные ритмы — всего лишь симптомы нарушения баланса гормонов.

Ну и самыми злейшими врагами мозга по праву считаются табак, алкоголь и наркотики. Они приносят самое настоящее физическое разрушение клеткам мозга, необратимо уничтожая здоровье и личность.

Что еще важно для отличной мозговой деятельности? Улыбка! Оптимизм, отсутствие стрессов, интересная и насыщенная жизнь, яркие приятные эмоции. Путешествия, знакомства, удовольствие от полезной общественной деятельности — все это позволяет до глубокой старости сохранять себя, свою личность от разрушения как можно дольше.

Что можно посоветовать дополнительно для тренировки ума и памяти?

  • Читайте! 

Особенно полезна в этом смысле высокая поэзия — сложные конструкции и необычные метафоры буквально заставляют включаться различные отделы мозга.

  • Меняйте привычные маршруты,
  • Пробуйте сменить правую руку на левую,
  • Ходите по квартире с закрытыми глазами! 

Это все позволит работать обычно спящим отделам мозга.

 

  • Изучайте новые области знаний,
  • Или новые языки,
  • Играйте в шахматы,
  • Или разгадывайте головомки!

 

Важно давать мозгу регулярную серьезную нагрузку.

А главное — делайте это с удовольствием!

Фото с сайта pixabay.com

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