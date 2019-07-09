Насколько качественно оформлена будет «анти-Локтевская коалиция»?

— Нынешняя кампания, на мой взгляд, уникальна тем, что с самого начала в ней обозначился явный лидер, который по уровню электоральной поддержки значительно превосходит всех вместе взятых оппонентов. Локоть уже много лет (более 20) является известным новосибирским политиком. Избирался в депутаты разных уровней. Неудивительно, что он на данный момент занимает весомые позиции.Общее же у нынешней кампании с 2014 годом разве что участие Анатолия Локтя и Алексея Южанина.

Основная интрига, как мне кажется, заключается в том, насколько качественно будет оформлена «анти-Локтевская коалиция» и кто из кандидатов в нее открыто войдет. Я считаю, что сравнивать кампанию по выборам мэра 2019 года с кампанией 2014 года некорректно. В качестве примера для сравнения я бы привел кампанию по выборам мэра Красноярска 2012 года. Там тоже формировалась коалиция, проводились праймериз. Трое кандидатов снялись в пользу одного, а кандидат объединенной оппозиции занял третье место с 11%. Так что если здесь у нас произойдет что-то подобное, например, Проничев, который еще не выдвинулся, снимется в пользу Сафиуллина — это ничего Сафиуллину не даст. Снятие кандидатур в пользу одного не дает каких-то электоральных преференций. Но инфоповод получается интересный.

— Можете оценить других кандидатов?

— У Евгения Лебедева от ЛДПР интересные шансы. Его кампания развернута в Дзержинском, Заельцовском и частично Октябрьском районах. В тех территориях, где ЛДПР планирует двигать своих кандидатов в заксобрание и горсовет в следующем году.

— А какой запрос у главного участника выборов — избирателя? Каким новосибирцы хотят видеть своего мэра?

— Избиратель хочет видеть во главе города своего, понятного ему политика. На мой взгляд, Анатолий Локоть понятен избирателю.

— Не менее интригующий вопрос. Некоторые кандидаты говорят о необходимости кадровых изменений в городской власти после выборов. Как думаете, кто из чиновников рискует в ближайшем будущем покинуть мэрию?

— Вот в этом вопросе я, боюсь, некомпетентен. Я политтехнолог, а не специалист по муниципальной кадровой политике. С уходом Сафиуллина, конечно, произойдут какие-то перестановки, кто-то займет освободившееся место, будут ротации в подразделении, но, думаю, не раньше середины сентября. До выборов явно ничего менять не будут, а что потом —увидим.

Напомним, выборы мэра Новосибирска состоятся 8 сентября. В настоящее время десять кандидатов подали документы в избирательную комиссию. Из них трое — самовыдвиженцы: координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, пенсионер Анатолий Бабаев, управляющий ИП Везнер С.И. Андрей Везнер. От политических партий зарегистрированы действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ), его экс-заместитель Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые), депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус («Российский общественный союз»), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия Возрождения России»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»).

Кроме того, о желании участвовать в выборах заявили ранее, но еще не подали документы эксперт областной избирательной комиссии Владимир Мельников («Народ против коррупции»), предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), экс-чиновник областного правительства Виктор Козодой, депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»).