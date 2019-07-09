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Делегация Новосибирской области работает на Иннопроме-2019

Цель — привлечение инвесторов и обсуждение перспектив реализации новых проектов на территории региона.
  • 09/07/2019, 14:01
Делегация Новосибирской области работает на Иннопроме-2019

Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области, которая 9-10 июля будет работать в Екатеринбурге на площадках Глобального саммита производства и индустриализации и Международной промышленной выставки Иннопром. Среди основных задач делегации — привлечение инвесторов, обсуждение перспектив реализации новых проектов на территории Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в дни работы саммита и международной промышленной выставки у Андрея Травникова запланирован ряд встреч с представителями крупного бизнеса. Также члены делегации области примут участие в ряде панельных сессий, дискуссий, круглых столов. Среди тем, в обсуждении которых планируют принимать участие члены новосибирской делегации, — долгосрочное развитие городского хозяйства за счёт оптимизации мониторинга городской среды и создания устойчивой инфраструктуры; интеллектуальные решения для управления транспортом, on-line платформы для вовлечения граждан в развитие городского хозяйства, создание единой системы управления городом «Умный город».

В рамках Иннопрома-2019 будут организованы и специализированные выставки на основе самых востребованных тематик: «Металлообработка», «Аддитивные технологии», «Технологии для энергетики», «Индустриальная автоматизация и IoT», «Машиностроение и производство компонентов для машиностроительной отрасли». Участниками станут как ведущие российские компании, так и известные зарубежные бренды.

Международная промышленная выставка Иннопром проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, которая является одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ. Тема выставки Иннопром-2019 — «Цифровое производство: интегрированные решения».

Темой же Глобального саммита производства и индустрии, который проходит в этом году в России параллельно с Иннопромом, станут природоподобные технологии, также известные как биомиметический дизайн и бионика. Цель GMIS-2019 — подчеркнуть важность использования стратегий и схем, созданных природой для объединения инновационных решений и экологически рационального дизайна.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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