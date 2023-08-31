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Беременная продавщица обвинила в насилии директора магазина в Новосибирске

  • 31/08/2023, 13:04
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Беременная продавщица обвинила в насилии директора магазина в Новосибирске
Женщина отказалась увольняться по собственному желанию и вызвала гнев руководителя.

Жительница Новосибирска предала огласке случай жесткого обращения с сотрудниками в одном и сетевых гипермаркетов. Сибирячка написала анонимный пост в социальных сетях.

— 28 августа я сообщила работодателю о своей беременности. Мне сразу было предложено уволиться по собственному желанию, на что я ответила отказом. А вчера произошёл крайне вопиющий случай! Она вызвала меня в кабинет и принуждала подписать документы именно сегодняшним числом. Я снова отказалась. Когда я подошла к выходу, моя руководитель стала препятствовать моему уходу, применив ко мне физическую силу, придавила меня своим телом к дверному проёму, причинив сильную физическую боль,— приводит слова подписчицы паблик Вконтакте АСТ-54.

Продавец теперь боится, что после этого случая у нее могут возникнуть проблемы с беременностью и здоровьем будущего малыша. Женщина сообщила, что написала заявление в полицию и собирается на прием к травматологу.

Фото: freepik.com — Dragana_Gordic 

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : полиция насилие магазин беременность


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