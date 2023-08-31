Глава СК Бастрыкин заинтересовался разрушающимся домом-памятником в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с рушащимся памятником архитектуры на улице Дуси Ковальчук, 185 в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

— Местные жители выражают свою озабоченность, что здание может обвалиться и создать угрозу для проходящих мимо людей, — отмечается в сообщении.

Дом находится в аварийном состоянии. С фасада обваливаются куски штукатурки, уникальной лепнины. Памятник, который ни разу не видел капитального ремонта, разрушается.

По данным СК, власти Новосибирска не предпринимали ни каких мер по сохранению уникального здания.

Сейчас проводится доследственная проверка. Результаты будут доложены Бастрыкину руководителем Следственного комитата по Новосибирской области.

Дом на улице Дуси Ковальчук, 185 известен как «профессорский дом» НИИЖТа, входит в состав комплекса студгородка. Является примером применения модернизированных форм классицизма в архитектуре 30-х годов 20 века.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК Бастрыкин взял на контроль проблемы скорой помощи в Новосибирске.