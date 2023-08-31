Скидку на проезд в электричках получат школьники и студенты НСО

С началом учебного года школьники и студенты получат льготу в 50% скидки на проезд в пригородных поездах в Новосибирской области. Льготы действуют до 15 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба АО «Экспресс-пригород».

Чтобы получить скидку школьникам нужно предоставить справку учащегося с печатью, а студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 сентября начнут действовать новые правила в поездах дальнего следования.